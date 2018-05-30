Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 0,97 1,05 Elma Kg 2,00 2,80 Portakal (Washington) Kg 2,40 2,40 Domates Kg 1,60 2,00 Kayısı Kg 4,50 5,75 Soya fasulyesi (Tohumluk) Kg 4,75 5,74
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