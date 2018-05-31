Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,08 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 0,95 1,08 Mısır kepeği Kg 0,75 0,84 Dana eti (kemikli) Kg 28,85 29.70 Sığır eti (kemikli) Kg 26,00 26,50
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