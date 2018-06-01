Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,09 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yüksekMısır Kg 0,97 1,09Buğday kepeği Kg 0,80 0,84Nişasta Kg 1,30 1,55Soya fasülyesi (tohumluk) Kg 5,49 5,74Portakal (Washington) Kg 0,75 0,90
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