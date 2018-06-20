Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 0,93 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yüksekBuğday Kg 0,94 1,00Mısır Kg 0,92 0,93Buğday kepeği Kg 0,84 0,86Soya yağı (Ham) Kg 3,41 3,47Süt (İnek) Kg 2,73 2,85
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