Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 0,93 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksekBuğday Kg 0,94 1,00Mısır Kg 0,92 0,93Buğday kepeği Kg 0,84 0,86Soya yağı (Ham) Kg 3,41 3,47Süt (İnek) Kg 2,73 2,85

