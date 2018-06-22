Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,09 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 0,98 1,09 Mısır Kg 0,93 0,99 Soya fasulyesi (tohumluk) Kg 4,75 5,54 Yer fıstığı (kabuklu) Kg 3,90 6,50 Domates Kg 0,90 1,00
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