Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,04 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,02 1,04 Buğday kepeği Kg 0,84 0,84 Kavun Kg 0,60 1,70 Portakal (Washington) Kg 1,20 1,20 Limon (Mayer) Kg 2,00 2,00 Erik Kg 0,90 1,10 Karpuz Kg 0,40 2,55
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