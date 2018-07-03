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Adana Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 17:34 | Son Güncelleme

Buğdayın kilogramı en yüksek 1,03 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,03 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 0,97 1,03 Buğday kepeği Kg 0,84 0,87 Mısır Kg 0,88 0,99 Soya Fasulyesi (Tohumluk)
Kg 3,96 5,54 Greyfurt (Starruby) Kg 0,76 0,85

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Adana Ticaret Borsası

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