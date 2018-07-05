Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Kg En düşük En yüksek Buğday Kg 1,00 1,07 Buğday kepeği Kg 0,86 0,86 Mısır Kg 1,07 1,10 Domates Kg 3,20 4,20 Üzüm Kg 2,00 5,00
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