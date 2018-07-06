Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksekPamuk (Çukurova.Std.1B)

Kg 8,30 8,35Buğday Kg 0,97 1,04Mısır Kg 1,04 1,05Limon (Enterdonat) Kg 1,08 1,08Biber Kg 1,83 1,83Erik Kg 3,35 3,35Kiraz Kg 4,18 4,20Kabak Kg 1,37 1,39

