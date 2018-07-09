Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında kirazın kilogramı 3,50-5,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 0,98 1,06 Buğday kepeği Kg 0,75 0,87 Mısır Kg 0,93 1,04 Elma Kg 1,00 1,00 Kiraz Kg 3,50 5,50

