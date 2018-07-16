Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 0,97-1,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 0,97 1,10 Buğday kepeği Kg 0,75 0,84 Mısır Kg 0,99 0,99 Soya Fasulyesi Kg 2,25 2,40 Portakal (Washington) Kg 0,78 0,80 Limon (Enterdonat) Kg 0,78 0,82 Greyfurt (Star ruby) Kg 0,35 0,35 Pamuk (Roll.Çuk.Std.Eks.) Kg 8,30 8,35

