Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 0,98 1,05 Mısır Kg 0,98 0,98 Kiraz Kg 0,89 0,90 Karpuz Kg 0,25 0,40 Pamuk (Roll.Çuk.Std.Eks.) Kg 8,40 8,45

