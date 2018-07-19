Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 0,98 1,05 Mısır Kg 0,98 0,98 Kiraz Kg 0,89 0,90 Karpuz Kg 0,25 0,40 Pamuk (Roll.Çuk.Std.Eks.) Kg 8,40 8,45
Turkcell'den yeni ekonomi yönetimine transfer
Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı
Buraya adeta turist yağıyor!
Dolar/TL ne kadar? (19 Temmuz 2018 dolar kuru)
Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Borsa güne yükselişle başladı
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum