Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında karpuzun kilogramı en yüksek 0,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Karpuz Kg 0,20 0,25 Kavun Kg 0,50 0,75 Portakal (Valencia) Kg 1,60 1,60 Soya fasulyesi Kg 2,40 2,40 Pamuk (Roll.Çuk.Std.Eks.) Kg 8,40 8,45

