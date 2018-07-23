Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında pamuğun kilogramı en yüksek 8,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 0,98 1,14 Mısır Kg 0,98 0,98 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 1,99 2,30 Soya Fasulyesi Kg 2,20 2,20 Limon (Enterdonat) Kg 1,50 2,40 Karpuz Kg 0,80 0,80 Pamuk (Roll.Çuk.Std.Eks.) Kg 8,40 8,45 Çilek Kg 2,80 3,90 Kayısı Kg 1,90 3,00 Patates Kg 0,70 0,70 Erik Kg 1,00 1,00 Havuç Kg 0,90 0,90 Şeftali Kg 2,00 2,00
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