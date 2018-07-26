Adana Ticaret Borsası'nda patatesin kilogramı en yüksek 2,09 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşükEn yüksek Buğday Kg 0,99 1,06 Mısır Kg 0,90 1,03 Arpa Kg 0,84 0,90 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 1,02 2,20 Domates Kg 0,70 3,70 Patates Kg 1,92 2,09 Karpuz Kg 0,30 1,55 Kavun Kg 0,50 0,60 Pamuk (Roll.Çuk.Std.Eks.) Kg 8,40 8,45

