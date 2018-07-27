Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşükEn yüksek Arpa Kg 0,82 0,84 Buğday Kg 0,99 1,01 Mısır Kg 1,03 1,05 Buğday kepeği Kg 0,81 0,83 Karpuz Kg 0,30 1,70 Kavun Kg 1,50 1,70

