Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 0,98 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,00 1,03 Buğday kepeği Kg 0,80 0,98 Mısır Kg 1,16 1,16 Nişasta Kg 1,22 1,59 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,07 2,22 Pamuk (Roll.Çuk.Std.Eks.) Kg 8,40 8,45

