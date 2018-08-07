Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yüksekPamuk (Çukurova.Std.1B)
Kg 8,30 8,35Buğday Kg 0,95 0,99Mısır Kg 0,88 0,89Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,07 2,10Biber Kg 0,60 0,60Kiraz Kg 2,00 2,00
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