FİNANS

Adana Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2018 13:17 | Son Güncelleme

Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,35 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksekPamuk (Çukurova.Std.1B)
Kg 8,30 8,35Buğday Kg 0,95 0,99Mısır Kg 0,88 0,89Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,07 2,10Biber Kg 0,60 0,60Kiraz Kg 2,00 2,00

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Anahtar Kelimeler:
Adana Ticaret Borsası buğday Mısır pamuk

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