Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,07 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 0,99 1,07 Mısır Kg 0,84 0,95 Buğday kepeği Kg 0,78 0,82 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 1,95 2,21 Pamuk (Roll.Çuk.Std.Eks.) Kg 8,85 8,90

