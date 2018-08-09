Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksekPamuk (Çukurova.Std.1B)

Kg 8,55 8,60 Buğday Kg 1,00 1,06Mısır Kg 0,84 0,86Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,05 2,16İncir Kg 3,00 6,00

