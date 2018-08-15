FİNANS

Adana Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 16:49 | Son Güncelleme

Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,15 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,04 1,15 Buğday kepeği Kg 0,75 0,82 Mısır Kg 0,83 1,06 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,10 2,24 Soya fasulyesi Kg 1,94 2,25 Pamuk yağı (Nötralize) Kg 4,00 4,00 Pamuk (Roller Cins Çukurova Standart Ekstra) Kg 9,10 9,15

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Adana Ticaret Borsası

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