Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,04 1,15 Buğday kepeği Kg 0,75 0,82 Mısır Kg 0,83 1,06 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,10 2,24 Soya fasulyesi Kg 1,94 2,25 Pamuk yağı (Nötralize) Kg 4,00 4,00 Pamuk (Roller Cins Çukurova Standart Ekstra) Kg 9,10 9,15
Bakan Albayrak'la telekonferans için 3 bin yatırımcı başvurdu
Ünlü yatırımcı Faber: Türk varlıklarına yatırım zamanı
Avşa Adası bayramda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı
Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları
Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi
Borsa İstanbul'dan önemli düzenleme
Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zabıta ilanına rekor başvuru: 3 günde 31 bin...
Okuyucu Yorumları 0 yorum