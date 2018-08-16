Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,10 1,20 Mısır Kg 0,80 0,94 Nişasta Kg 1,22 2,20 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,00 2,20 Limon (Enterdonat) Kg 2,00 2,00 Karpuz Kg 0,30 0,40 Pamuk (Roller Cins Çukurova Standart Ekstra) Kg 9,10 9,15
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