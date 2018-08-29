Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,14 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 0,87 1,14 Mısır Kg 0,84 1,02 Buğday kepeği Kg 0,83 0,90 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,00 2,22 Karpuz Kg 0,15 0,93 Kavun Kg 0,75 0,75 Pamuk (Roller Cins Standart Ekstra) Kg 9,10 9,15
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