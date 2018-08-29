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Adana Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 15:01 | Son Güncelleme

Buğdayın kilogramı en yüksek 1,14 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 0,87 1,14 Mısır Kg 0,84 1,02 Buğday kepeği Kg 0,83 0,90 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,00 2,22 Karpuz Kg 0,15 0,93 Kavun Kg 0,75 0,75 Pamuk (Roller Cins Standart Ekstra) Kg 9,10 9,15

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Adana Ticaret Borsası

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