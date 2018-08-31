Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,04 1,20 Mısır Kg 0,84 0,99 Buğday Kepeği Kg 0,83 0,95 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,06 2,20 Mısır silajı Kg 0,14 0,30 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra) Kg 9,95 10,00

