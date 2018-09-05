Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 10,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşükEn yüksek Buğday Kg 0,95 1,25 Buğday kepeği Kg 0,79 0,95 Mısır Kg 0,81 1,09 Un (Bonkalite) Kg 0,94 1,06 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 1,95 2,25 Pamuk (Roller Cins Çukurova Standart Ekstra) Kg 10,45 10,50

