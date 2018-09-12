Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,20 1,24 Mısır Kg 1,11 1,15 Ayçiçeği Kg 2,15 2,25 Pamuk (Roller Cins Çukurova Standart Ekstra) Kg 10,95 11,00

