Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Arpa Kg 1,03 1,09 Mısır Kg 0,85 1,11 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,10 2,47 Limon (Enterdonat) Kg 2,50 2,50 Pamuk (Roller Cins Çukurova Standart Ekstra) Kg 10,95 11,00

