Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,09 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük En yüksek Buğday (Düşük vasıflı) Kg 0,90 1,16 Mısır Kg 1,01 1,09 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,15 2,20 Soya fasulyesi Kg 2,40 2,45 Domates Kg 0,50 0,55 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 10,45 10,50
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