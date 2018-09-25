Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün MiktarEn düşük En yüksek Mısır Kg 0,97 1,19 Buğday Kg 1,25 1,60 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,15 2,20 Limon (Mayer) Kg 1,00 1,90 Karpuz Kg 0,30 1,00 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,95 10,00
Marketlerde poşetler ücretli mi olacak? TESK Başkanı uyardı
Bakan Albayrak: İhtiyaç halinde bankalara destek veririz
ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi
Emekli zammıyla ilgili son haber! Emekli zammında hesap tamam
Yeni ÖTV düzenlemesi! Otomobil alacaklar dikkat
Dolar ne kadar? 25 Eylül 2018 dolar yorumları
Borsa haftaya yükselişle başladı
Dolar ne kadar? 24 Eylül dolar kuru yorumları
Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Borsa güne yükselişle başladı
Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum