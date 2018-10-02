Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında soya fasülyesinin kilogramı en yüksek 2,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,35 1,40 Mısır Kg 0,98 1,19 Buğday kepeği Kg 0,88 0,96 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,15 2,16 Soya fasülyesi Kg 2,16 2,65 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,00 9,00
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