Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yüksek Arpa Kg 1,03 1,04 Buğday Kg 1,28 1,45 Mısır Kg 0,95 1,20 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,10 2,40 Soya fasulyesi Kg 2,15 2,65 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,80 8,90
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