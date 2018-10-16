Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,35 1,45 Buğday kepeği Kg 0,82 0,82 Mısır Kg 0,97 1,16 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,50 2,80 Soya fasulyesi Kg 2,30 2,55 Mısır kepeği Kg 0,93 1,22 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,50 8,60
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