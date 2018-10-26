Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 1,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yükek Buğday Kg 1,27 1,30 Mısır Kg 0,89 1,05 Soya fasulyesi Kg 2,14 2,50 Portakal (Navelina) Kg 0,95 1,20 Mandalina (Okitsu) Kg 0,73 1,15 Greyfurt (Starruby) Kg 1,00 1,00 Limon (Enterdonat) Kg 1,50 2,00 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,40 8,50
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