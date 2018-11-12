Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 2,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Portakal (Washington) Kg 1,40 1,96 Mandalina (Satsuma) Kg 1,20 2,10 Limon (Enterdonat) Kg 0,70 2,20 Greyfurt (Starruby) Kg 0,60 1,46 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,50 8,60

