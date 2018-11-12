FİNANS

Adana Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 16:49 | Son Güncelleme

Mandalinanın kilogramı en yüksek 2,10 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 2,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Portakal (Washington) Kg 1,40 1,96 Mandalina (Satsuma) Kg 1,20 2,10 Limon (Enterdonat) Kg 0,70 2,20 Greyfurt (Starruby) Kg 0,60 1,46 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,50 8,60

PARTNERAnneler tanıştıAnneler tanıştı
Intexcoin / Köse: Kripto paralarda güçlü değer artışı olacakIntexcoin / Köse: Kripto paralarda güçlü değer artışı olacak
Akbank Private Banking üst üste 5. kez "Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılık Birimi"Akbank Private Banking üst üste 5. kez "Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılık Birimi"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana Ticaret Borsası

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

'Altın fiyatları 200 liranın altına inerse, altın alımları patlar'

'Altın fiyatları 200 liranın altına inerse, altın alımları patlar'

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Intexcoin / Köse: Kripto paralarda güçlü değer artışı olacak

Intexcoin / Köse: Kripto paralarda güçlü değer artışı olacak

Akbank Private Banking üst üste 5. kez "Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılık Birimi"

Akbank Private Banking üst üste 5. kez "Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılık Birimi"

Savunma Sanayi Başkanı Demir, TEI'de turboşaft motorunu test etti

Savunma Sanayi Başkanı Demir, TEI'de turboşaft motorunu test etti

Coiny Invictus’un güvenlik testlerinden geçti

Coiny Invictus’un güvenlik testlerinden geçti

THY'den öğretmenlere yüzde 25 indirim

THY'den öğretmenlere yüzde 25 indirim

OSD: Üretim ve ihracatta 1 milyon adet sınırı aşıldı 

OSD: Üretim ve ihracatta 1 milyon adet sınırı aşıldı 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.