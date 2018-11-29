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Adana ve Muğla'daki bazı taşınmazlar özelleştirilecek

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 09:35 | Son Güncelleme

Adana ve Muğla'daki bazı taşınmazlar özelleştirilecek

Adana'nın Karataş ile Muğla'nın Bodrum ilçelerindeki bazı taşınmazların özelleştirmesi gerçekleştirilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Adana'nın Karataş ilçesindeki 158,22 ve 39 bin 622,38 metrekarelik taşınmazlar ile 11 bin 417,82 metrekarelik taşınmaz ve bu taşınmazın önündeki 8 bin 396,1 metrekarelik alan "kullanma izni/hakkının devri" yöntemiyle özelleştirilecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 40 bin 226,26 ve 40 bin 530,75 metrekare yüz ölçümlü taşınmazların da satış yöntemiyle özelleştirme ihalesi yapılacak.

İstekliler, ihaleler için 30 Ocak 2019'a kadar teklif verebilecekler.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum ihale özelleştirme taşınmaz

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