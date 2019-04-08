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Adana'da "ABD Ülke Günü" toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 08.04.2019 16:30 | Son Güncelleme

ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez: - "Özel sektör ve devlet şirketlerini kapsayan ekonomik ortaklığımız, karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor"

ABD'nin Adana Konsolosu Alejandro Baez, Türkiye ile mevcut ekonomik ortaklığın önemine değinerek, "Özel sektör ve devlet şirketlerini kapsayan ekonomik ortaklığımız, karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor." dedi.

Adana'da iş adamlarına yönelik “ABD Ülke Günü" toplantısı yapıldı. ABD Adana Konsolosu Baez, Adana Sanayi Odası (ADASO), Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA) Çukurova Şubesi iş birliğiyle düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ABD ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2018'de 20 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

ABD'li bin 800'den fazla firmanın Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ifade eden Baez, şunları söyledi:

"Sadece Adana'da ABD-Türkiye ikili ticaret hacmi 2017'de 100 milyon dolar seviyesine ulaştı. ABD, güçlü Türkiye ekonomisini destekliyor. İki ülkeden ticaret heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri vesilesiyle gelişen ilişkiler, bunun kanıtı. Bugünkü etkinlik de bu girişimin bir parçası. Özel sektör ve devlet şirketlerini kapsayan ekonomik ortaklığımız, karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor."

ABD Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı Christine Strossman da ABD olarak büyük bir tüketici pazarına, yetkin bir teknoloji ve doğal zenginliklere sahip olduklarını belirterek, "Türkiye'de iki yıldır görev yapıyorum ve görüyorum ki bu ülkede bu avantajlardan bir çoğuna ilgi duyuyor. Dolayısıyla iki ülke arasında çift yönlü fırsatlar bulunuyor." diye konuştu.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç da iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve iş birliklerinin daha da geliştirilmesini amaçladıkları toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ABD ile son dönemde ekonomik, siyasi ve askeri alanda karşı karşıya kalınan sorunların hızlı bir şekilde çözülmesini beklediklerini kaydeden Kıvanç, "Ülke ve millet olarak güneyimizde güvenliğimizi, birlikteliğimizi tehdit eden oluşumlara asla izin vermeyeceğimizi ABD’li dostlarımızın bizden çok daha iyi bildiğini düşünüyorum. Geçmişimiz, ortak çıkarlarımız dünyanın en hassas coğrafyalarından bu bölgede tüm bu konularda iş birliği içinde hareket etmemizi gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

TABA Çukurova Şube Başkanı Süleyman Baş da ABD ile ilgili iş hacmini daha ileri seviyelere taşımak, bu ülkeyle iş yapmak isteyen Türk firmalarına tanıtım, piyasa araştırması, planlama ve hukuk alanlarında yardımcı olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından etkinlik kapsamında tarım, sanayi ve karşılıklı ticaret konularında sunumlar gerçekleştirildi.

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