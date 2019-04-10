Adana'da ahşap işleme makineleri fuarı açıldı

Ahşap, orman ürünleri ve teknolojileri sektörlerinde yeniliklerin ve ağaç işleme makineleri firmalarının en son teknolojideki ürün ve hizmetlerinin sergilendiği 2. Çukurova Ahşap İşleme Makineleri ve Çukurova Mobilya Yan Sanayi Fuarları açıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, mobilya ve ahşap ürünlerinin, günlük yaşamın her alanına dokunan, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen, herkesin ihtiyaç duyduğu ürünlerin başında geldiğini belirtti.

Vali Demirtaş, Orta Doğu başta olmak üzere, Avrupa ve Türk Cumhuriyetlerine yönelik ihracat potansiyeliyle de Adana'nın önemli bir fuar organizasyonuna imza attığını dile getirdi.

Sektörün ülke ekonomisine katkısının büyük olduğunu vurgulayan Demirtaş, şöyle devam etti:

"2018 yılında Adana 27 milyon dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirerek ülke ekonomimize katkı sağlamıştır. Mobilya sektöründe ilimizin diğer illerle rekabet gücünü artırmak ve sektörün Adana'ya sağladığı katma değeri yükseltmek amacıyla, Sarıçam Göztepe Mahallesi'nde 200 hektar alanda, 150-200 civarında mobilya işletmesinin yer alacağı yeni ve modern bir sanayi sitesinin kurulması için imar planı çalışmalarımızı tamamladık. Bugünkü şartlarda genel mobilya üretiminin yüzde 10'unu tek başına karşılayan ve klasik mobilya iskeleti üretiminde de Türkiye lideri olan Adana, sanayi sitemizin faaliyete girmesiyle birlikte gelecekte 'Adana Mobilyası'nı markalaştırarak rekabet gücünü katlayacaktır. "