FİNANS

Adana'da ahşap işleme makineleri fuarı açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 13:52 | Son Güncelleme

Vali Mahmut Demirtaş: - "200 hektar alanda, 150-200 civarında mobilya işletmesinin yer alacağı yeni ve modern bir sanayi sitesinin kurulması için imar planı çalışmalarımızı tamamladık"

Ahşap, orman ürünleri ve teknolojileri sektörlerinde yeniliklerin ve ağaç işleme makineleri firmalarının en son teknolojideki ürün ve hizmetlerinin sergilendiği 2. Çukurova Ahşap İşleme Makineleri ve Çukurova Mobilya Yan Sanayi Fuarları açıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, mobilya ve ahşap ürünlerinin, günlük yaşamın her alanına dokunan, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen, herkesin ihtiyaç duyduğu ürünlerin başında geldiğini belirtti.

Vali Demirtaş, Orta Doğu başta olmak üzere, Avrupa ve Türk Cumhuriyetlerine yönelik ihracat potansiyeliyle de Adana'nın önemli bir fuar organizasyonuna imza attığını dile getirdi.

Sektörün ülke ekonomisine katkısının büyük olduğunu vurgulayan Demirtaş, şöyle devam etti:

"2018 yılında Adana 27 milyon dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirerek ülke ekonomimize katkı sağlamıştır. Mobilya sektöründe ilimizin diğer illerle rekabet gücünü artırmak ve sektörün Adana'ya sağladığı katma değeri yükseltmek amacıyla, Sarıçam Göztepe Mahallesi'nde 200 hektar alanda, 150-200 civarında mobilya işletmesinin yer alacağı yeni ve modern bir sanayi sitesinin kurulması için imar planı çalışmalarımızı tamamladık. Bugünkü şartlarda genel mobilya üretiminin yüzde 10'unu tek başına karşılayan ve klasik mobilya iskeleti üretiminde de Türkiye lideri olan Adana, sanayi sitemizin faaliyete girmesiyle birlikte gelecekte 'Adana Mobilyası'nı markalaştırarak rekabet gücünü katlayacaktır. "

- "92 yabancı iş adamı fuarda yer alacak"

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de bu yıl kitap, ardından da inşaat fuarını gerçekleştirdiklerini, iki fuarın sonunda toplam 400 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Adana'nın ve bölgenin yanı sıra 92 yabancı iş adamının iş bağlantısı kurmak üzere fuarda yer alacağını belirten Alagöz, "Gürcistan, Azerbaycan, İran, Irak ve KKTC'den iş adamlarımız fuarımızda buluşacak." dedi.

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Sabri Erol, Türkiye'nin ihracatında ağaç makinelerinin ihracatının ithalatından daha fazla olduğunu kaydetti.

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan da mobilya açısından makinedeki teknolojik gelişmelerin çok önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından fuarın açılış kurdelesi kesilerek stantlar gezildi.

Fuar, 14 Nisan tarihine kadar gezilebilecek.

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