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Adana’da "Girişimcilik Merkezi" ve "Kimya Vadisi" kuruluyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2018 11:31 | Son Güncelleme

İthal edilen katma değeri yüksek kimyasal maddelerin üretim teknolojisi ve fizibilitesi yapılarak girişimcilerin bilgisine sunulması ile kentin yeni nesil teknoloji sektörlerinde girişimcilik üssü haline getirilmesini amaçlayan projelerin sözleşmeleri imzalandı - ÇKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu: - "Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi projesi, ülkemizde alanında kurulacak ilk Ar-Ge merkezidir. Girişimcilik Merkezi projesi ise Adana'nın cazibe merkezi programı kapsamında desteklenen ilk projesidir"

Adana'da "Girişimcilik Merkezi" ve "Kimya Vadisi" kurulması için sözleşme imzalandı.

Çukurova Kalkınma Ajansından (ÇKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, ÇKA desteğiyle Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) tarafından yürütülecek cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında katkı sunulan "Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi" ile "Adana Girişimcilik Merkezi” projelerinin sözleşmeleri, Valilikte düzenlenen törende, ÇÜ Rektörü Prof Dr. Mustafa Kibar ile ÇKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu tarafından imzalandı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı konuşmada, kent ekonomisine ivme kazandıracak bu projelerin hayırlı olmasını temenni etti.

ÇKA Genel Sekreteri Altunsu da her iki projeyle Adana’da ilklerin gerçekleşeceğini vurguladı.

Altınsu, "Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi projesi ülkemizde alanında kurulacak ilk Ar-Ge merkezidir. Girişimcilik Merkezi Projesi ise Adana'nın cazibe merkezi programı kapsamında desteklenen ilk projesidir. Girişimcilik Merkezi, Türkiye’de ilk dijital ve film endüstrisini içerisinde bulunduran merkez olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Altınsu, projelerin bölgede iş birliği kültürünün geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

- Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi

Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Serin de projeyle ülke ve bölgede üretilmeyen katma değeri yüksek kimyasal maddelerin belirlenmesi, nasıl üretilebileceklerinin ve üretim teknolojisinin ortaya konulması, üretim teknolojisi ve fizibilitesi yapılan kimyasalların girişimcilerin bilgisine sunulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Serin, bunun sonucunda da ithalatın azaltılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanmasının beklendiğini dile getirdi.

- Adana Girişimcilik Merkezi

Adana Girişimcilik Merkezi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Çolak da projeyle yenilikçi ve yaratıcı girişimci adaylarının kent ekonomisine katma değer sağlayan iş fikirlerini olgunlaştırabileceği bir merkezin oluşturulacağını belirtti.

Çolak, "Bölgesel girişimcilik ekosisteminin zenginleştirilmesi ve kentsel ekonominin gelişimine katkı sağlanması, Adana’nın ulusal girişimcilik ekosisteminde akıllı tarım, sağlık, enerji ve imalat sanayi yazılımları, nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojilerde ve grafik, animasyon, film, oyun gibi dijital yaratıcı sektörlerde girişimcilik üssü haline getirilmesi amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi projesinin 5 milyon liralık bütçesinin yüzde 75'i, Girişimcilik Merkezi projesinin 3,5 milyon liralık bütçesinin tamamı ÇKA tarafından karşılanacak.

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