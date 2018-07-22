Adana'da "Girişimcilik Merkezi" ve "Kimya Vadisi" kurulması için sözleşme imzalandı.

Çukurova Kalkınma Ajansından (ÇKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, ÇKA desteğiyle Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) tarafından yürütülecek cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında katkı sunulan "Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi" ile "Adana Girişimcilik Merkezi” projelerinin sözleşmeleri, Valilikte düzenlenen törende, ÇÜ Rektörü Prof Dr. Mustafa Kibar ile ÇKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu tarafından imzalandı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı konuşmada, kent ekonomisine ivme kazandıracak bu projelerin hayırlı olmasını temenni etti.

ÇKA Genel Sekreteri Altunsu da her iki projeyle Adana’da ilklerin gerçekleşeceğini vurguladı.

Altınsu, "Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi projesi ülkemizde alanında kurulacak ilk Ar-Ge merkezidir. Girişimcilik Merkezi Projesi ise Adana'nın cazibe merkezi programı kapsamında desteklenen ilk projesidir. Girişimcilik Merkezi, Türkiye’de ilk dijital ve film endüstrisini içerisinde bulunduran merkez olacaktır.” ifadelerini kullandı.