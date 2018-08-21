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Adana'da hemzemin geçitteki kaza

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2018 09:36 | Son Güncelleme

TCDD Genel Müdürlüğü: - "Kazanın meydana geldiği Küçükdili hemzemin geçidindeki bekçilik hizmetleri protokol gereği Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir" - "Kazayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı"

TCDD Genel Müdürlüğü, Adana'da hemzemin geçitteki kazaya ilişkin, Küçükdili hemzemin geçidindeki bekçilik hizmetlerinin protokol gereği Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından verildiğini, kazayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında, dün Adana-Yenice demiryolu hattı üzerindeki Küçükdikili'de bulunan hemzemin geçide giren otomobile lokomotifin çarpması sonucu sürücünün hayatını kaybettiği, hemzemin geçit bariyerini kapatmadığı için kazaya neden olduğu gerekçesiyle sürücü yakınlarının TCDD görevlisine tepki gösterdikleri haberlerine yer verildiği anımsatıldı.

Kazanın, dün Adana-Yenice demiryolu hattında işlemekte olan tek lokomotifin saat 08.50'de 360+250 kilometredeki bekçili ve bariyerli Küçükdikili hemzemin geçidindeki seyri sırasında 45 YB 0865 plakalı otomobilin demiryolu hattına girmesi sonucu meydana geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otomobilin sürücüsü 1992 doğumlu Deniz Bezek olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın meydana geldiği Küçükdili hemzemin geçidindeki bekçilik hizmetleri protokol gereği Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir. Kazayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı."

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Anahtar Kelimeler:
hemzemin geçitte kaza TCDD

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