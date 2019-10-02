FİNANS

Adana'da kamyonlara yüklenen erkenci mandalinalar Türkiye'ye dağılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 21:12 | Son Güncelleme

ADANA'da erkenci mandalina türlerinin hasadına başlandı.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da erkenci mandalina türlerinin hasadına başlandı. Bahçede 70 kuruş ile 1 lira arasında satılan mandalinalar Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi.

Türkiye'nin yüzde 40 narenciye ihtiyacını karşılayan Adana'da geçen kış mevsiminin yağışlı geçmesi nedeniyle erkenci türlerin hasadında 2 haftalık gecikme yaşandı. Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde yetişen erkenci mandalinalar hasat edilmeye başlandı. Sıcak havalar nedeniyle çiçekleme döneminde dökülmeler yaşanan mandalinada rekoltede düşüşler olduğu belirtildi. Bahçelerine giren işçiler, sepetlere topladığı mandalinaları kamyonlara yükledi. Bahçede 70 kuruş ile 1 lira arasında satılan mandalinalar Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi.

YENİ EKİMLE REKOLTE ARTABİLİR

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, Türkiye'de yaklaşık 5 milyon tonluk bir rekoltenin olduğunu, yeni ekimlerle rekoltenin daha da artacağını tahmin ettiklerini söyledi. İç tüketim ve ihracatın artırılması gerektiğine dikkat çeken İncefikir, "Önümüzdeki dönem yeni ekimlerle birlikte tonajların biraz daha artacağını düşünüyorum. Mandalina tüketicilerini oldukça güzel bir tat bekliyor. Narenciye bakımından bizler dünyada ünlü ülkelerden çok daha iyiyiz. Türk üreticisi bir İspanyol'dan, Faslı'dan, Yunanlı bir üreticiden o kadar iyi bakıyor ki yapraktan ağaca, yer gübrelemesine kadar oldukça titiz ve dikkatlice bakım yapılıyor. Bunlar da tadını oldukça iyi bir hale getiriyor" dedi.

'ZAMANI GELMEYEN ÜRÜNÜ KOPARMAYIN'

Adanalı üreticiler olarak erken kesilen mandalina ve limona karşı olduklarını kaydeden İncefikir, şöyle dedi: "Erken kesilen şeker oranı az olan bir limon ya da mandalina, tüketicinin uzun bir süre almamasına neden oluyor. Bu çok yanlış birşey. Tüketici sıktığı limonda gereken suyu bulamayınca bir süre narenciyeden kopuyor. Dolayısıyla bunun bize dönüşü oluyor. Çiftçi ve üretici dönemi gelmeyen hiçbir ürünü kesmesin. Hem tat anlamında hem de olgunluk anlamında daha zor satışları ve dönüşleri oluyor. Şu an kesimler yeni başladığı ve hava sıcak gittiği için fiyatlar uygun. İlerideki günlerde havalar soğuyunca fiyatların da yükselmesini bekliyoruz."

Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...
Adana'da kamyonlara yüklenen erkenci mandalinalar Türkiye'ye dağılıyorAdana'da kamyonlara yüklenen erkenci mandalinalar Türkiye'ye dağılıyor
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