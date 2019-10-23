FİNANS

Adana'da mısırda artan üretim çiftçinin yüzünü güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2019 12:44 | Son Güncelleme

Türkiye'nin mısır üretiminde ilk sırada yer alan Adana'da, geçen yıl 842 bin 697 ton gerçekleşen rekoltenin, yüzde 30 artışla bu yıl 1 milyon 100 bin tona ulaşması öngörülüyor - Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç: - "Mısırın tarımsal sanayide de en çok kullanıldığı yer Adana. Burası nişasta fabrikalarının yoğun olduğu bir yer ve mısırın en çok tüketildiği yerlerin başında geliyor" - Çifti Yaşar Özkan : - "Adana'da çok önceden pamuk yaygındı. Şu anda eskiye nazaran azaldı. Daha çok mısır üretimi yapıyoruz"

ÖMER FANSA - Türkiye'nin mısır üretiminde ilk sırada yer alan Adana'da, geçen yıl 842 bin 697 ton olan rekoltenin, yüzde 30 artışla bu yıl 1 milyon 100 bin ton civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Çukurova'yla özdeşleşen pamuğun son yıllarda yerini kaptırdığı mısır, Adana'da 2019'da da en çok tercih edilen ürün oldu.

Üretim maliyeti düşük olması nedeniyle pamuğa nazaran daha fazla tercih edilen mısırda, yılda iki kez ürün alınması çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Adana, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2014-2018'de 4 milyon 986 bin 512 ton rekolteyle Türkiye'de en fazla mısır üreten il oldu. Kenti 3 milyon 305 bin 11 tonla Konya, 2 milyon 841 bin 299 tonla da Mardin takip etti.

Bu yıl ekim alanı yaklaşık 800 bin dekar olan ve hasadı tamamlanan mısırda tahmini rekolte ise 1 milyon 100 bin ton oldu.

- "Adana mısır tüketiminde de lider"

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Türkiye'de yılda 5-6 milyon ton arasında mısır üretildiğini belirtti.

Kentin, mısırın en fazla üretildiği il olduğunu ifade eden Bilgiç, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 1 milyon tonun altına düştük ama bu sene yine 1 milyon 100 bin tonlara yakın bir beklentimiz var. Mısırın tarımsal sanayide de en çok kullanıldığı yer Adana. Burası nişasta fabrikalarının yoğun olduğu bir yer ve mısırın en çok tüketildiği yerlerin başında geliyor. "

- Pamuktaki düşük fiyat mısır üretimini artıracak

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir de dünyada mısır üretiminin hızla arttığını belirtti.

Adana'da oldukça geniş alanlarda mısır üretildiğini aktaran İncefikir, "Önümüzdeki yıl mısırın biraz daha fazla ekileceğini tahmin ediyorum. Nedeni, pamukta bu yıl istenilen düzeyde rakamların olmaması. Ayrıca iki yıl tarlada aynı ürün ekildikten sonra üçüncü yıl farklı ürün şartı da mısırı artıracaktır. Mısır bizim can simidimiz oldu." ifadesini kullandı.

Çiftçi Yaşar Özkan da bu yıl 500 dönüm alana mısır ektiğini belirterek, "Adana'da çok önceden pamuk yaygındı. Şu anda eskiye nazaran azaldı. Daha çok mısır üretimi yapıyoruz. Pamuğun maliyeti geçen yıl çok arttı. Onun için çiftçi mısıra daha fazla yöneldi." diye konuştu.

- Mısır üretim verileri

Adana'da son 5 yıldaki mısır ekim alanı ve üretim miktarları şöyle:

Yıl Ekilen alan (Dekar) Üretim Miktarı (Ton) 2015 957.820 1.015.428 2016 967.370 1.086.606 2017 931.808 1.036.130 2018 739.429 842.697 2019 (Tahmini)800.000 1.100.000

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