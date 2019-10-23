Adana'da mısırda artan üretim çiftçinin yüzünü güldürdü

ÖMER FANSA - Türkiye'nin mısır üretiminde ilk sırada yer alan Adana'da, geçen yıl 842 bin 697 ton olan rekoltenin, yüzde 30 artışla bu yıl 1 milyon 100 bin ton civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Çukurova'yla özdeşleşen pamuğun son yıllarda yerini kaptırdığı mısır, Adana'da 2019'da da en çok tercih edilen ürün oldu.

Üretim maliyeti düşük olması nedeniyle pamuğa nazaran daha fazla tercih edilen mısırda, yılda iki kez ürün alınması çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Adana, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2014-2018'de 4 milyon 986 bin 512 ton rekolteyle Türkiye'de en fazla mısır üreten il oldu. Kenti 3 milyon 305 bin 11 tonla Konya, 2 milyon 841 bin 299 tonla da Mardin takip etti.

Bu yıl ekim alanı yaklaşık 800 bin dekar olan ve hasadı tamamlanan mısırda tahmini rekolte ise 1 milyon 100 bin ton oldu.

- "Adana mısır tüketiminde de lider"

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Türkiye'de yılda 5-6 milyon ton arasında mısır üretildiğini belirtti.

Kentin, mısırın en fazla üretildiği il olduğunu ifade eden Bilgiç, şunları kaydetti: