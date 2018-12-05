FİNANS

Adana'da mobilyacıların hedefi Afrika pazarı

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 11:24 | Son Güncelleme

Türkiye'nin klasik mobilya iskeleti ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayan Adana'da, büyük bir zahmet ve titizlikle şekil verilen ürünler yurt içinin yanı sıra yurt dışından talep görüyor - Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı: - "Almanya, İngiltere, Fransa, ABD gibi ülkelere ihracatımız var. Daha çok yakınlığımızdan dolayı Orta Doğu'ya ihracatımız var. Şimdi Afrika ülkelerine açılacağız"

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da, iklim şartlarıyla doğal ortamında kuruyan ağaçlara, binbir zahmet ve titizlikle şekil verilerek elde edilen klasik mobilya iskeletleri, yurt içinin yanı sıra yurt dışına gönderiliyor.

Türkiye'de mobilya üretiminde ilk altı şehir arasında yer alan ve ülkenin klasik mobilya iskeleti ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayan Adana'da, üreticiler hem ihracattan daha fazla pay alabilmek hem de yeni pazarlar bulabilmek için ter döküyor.

ABD, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine mobilya iskeleti ihraç eden Adanalı mobilyacılar, Afrika pazarını hedefliyor.

Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 2 bin 500 civarında mobilyacının bulunduğunu söyledi.

Kentin mobilya yapımında altıncı sırada yer aldığını belirten Avcı, klasik mobilya iskeletinde ise Adana'nın bir numara olduğunu kaydetti.

Avcı, doğal ortamında kuruyan kayın ve gürgen ağaçların kentteki usta sanatkarların elinde adeta sanat eserine dönüştüğünü belirtti.

Adana'nın sağlamlılığı ve kalitesiyle dikkati çeken klasik mobilya iskeletiyle adından söz ettirdiğini dile getiren Avcı, büyük bir titizlikle usta ellerin oyduğu ve şekil verdiği ürünleri İstanbul, Ankara, Kayseri, Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin hemen her şehrine gönderdiklerini söyledi.

İskeletin yanı sıra kentte yapılan klasik koltukların yurt içinin yanı sıra yurt dışından da talep gördüğünü aktaran Avcı, klasik koltukları ve iskeletleri Orta Doğu başta olmak üzere Türk Cumhuriyetlerine gönderdiklerini kaydetti.

Adana'dan 40 milyon dolarlık koltuk iskeleti ve mobilya ihracatı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Avcı, "Almanya, İngiltere, Fransa, ABD gibi ülkelere ihracatımız var. Daha çok yakınlığımızdan dolayı Orta Doğu'ya ihracatımız var. Şimdi Afrika ülkelerine açılacağız." şeklinde konuştu.

Devletin katkısıyla her geçen yıl ihracatlarının arttığını ve yeni pazarlara açıldıklarını dile getiren Avcı, hedeflerinin dünyanın her tarafına kentin klasik mobilyalarını göndermek olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana mobilya

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