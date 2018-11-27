FİNANS

Adana'da saya atölyeleri kepenk kapatıyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 12:42 | Son Güncelleme

ADANA'da, Ayakkabı İmalatı Çalışanları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Özay, son aylarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle kentteki 350 saya atölyesinden 200'ünün kepenk kapattığını ve 3 bin 600 işçinin mağdur olduğunu söyledi.

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Ayakkabı İmalatı Çalışanları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Özay, son aylarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle kentteki 350 saya atölyesinden 200'ünün kepenk kapattığını ve 3 bin 600 işçinin mağdur olduğunu söyledi. Ayakkabı İmalatı Çalışanları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Özay, ekonomideki dalgalanmaların sektörü de etkilediğini belirtti. Çift başı üretimde ayakkabı firmalarından yüzde 40 zam talep ettiklerini söyleyen Mustafa Özay, "Bir sayacının haftalığı 500-600 TL arasında, aylığa vurduğunuzda asgari ücretin üzerinde gibi geliyor ama son dönemde tüm ürünlere yapılan zamlar göz önünde bulundurulduğunda insanlar günde 18 saat çalışmalarına rağmen geçinemiyorlar. Atölyelerde masrafların içinde elektrik, iplik, dükkan kirası, malzeme fiyatları da var" dedi. Talep ettikleri oranda zam olmaması halinde üretim yapmayacaklarını belirten Özay, "Sektörümüzde altyapı sağlıklı değil. Zanaatkârlarımız mesleği bırakıp başka işlere yöneliyor. 20-25 sene emek vermiş, çalışmış bir ustanın kalkıp, inşaat işinde veya tekstilde veya tarımda ne işi var? Yüzde 40 zam talebimiz çift başı kazananlar içindir. Dikim çift başına fiyatlarımız 3 TL ile 6 TL arasında. Sanayide çalışanlar için de yüzde 30 zam istiyoruz" diye konuştu. 'BALİ Mİ KULLANIYORSUN, DEDİLER' Özay, ayakkabı firmalarının 70 TL'ye mal ettikleri ayakkabıları 700 TL'ye sattıklarını ileri sürerek, şunları kaydetti: "Burada mesele saya dikimi. Atölyenin kalfası yoksa, sayacısı yoksa ayakkabı sektöründe en ufak bir boşluk olsun o ayakkabı yürümez. Asıl emek sayacılıkta var. Bizim işimiz tekstil, tişört, gömlek, inşaat gibi değil. Bizim işimiz burada sanat. İş tıraşlanır, kıvrılır, bali-ilaç kokusu var, dar ve kapalı yerde çalışılıyor. Geçen bir arkadaşımız hastaneye gitti. Ciğerleri bali dolmuş. 'Bali mi kullanıyorsun?' diye sordular arkadaşımıza. 200 saya atölyesi kepenk kapattı son süreçte. Adana'da 6 bin saya işçisi var. 3 bin 600'ü mağdur oldu. Bunlarla firmalar da etkileniyor. Bir firma ham maddesine fark koyuyorsa işçiliğe de koymalı. Günde ortalama 100-150 kişi beni arıyor. Keşke elimden gelse de daha fazlasını yapabilsem. Zam talebimiz kabul görmezse yasal bütün haklarımızı sonuna kadar kullanacağız."

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