Adana'da yılın ilk kütlü pamuğu satıldı

Adana'da 2018-2019 tarla sezonunda hasat edilen 130 kilogram kütlü pamuğun kilogramı 50 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında gerçekleştirilen satış işleminde, Karataş ilçesinden çiftçiler Hasan Aslan'ın 50, Ali Kerküt'ün 50 ve Yücel Balıkçı'nın 30 kilogram pamukları, borsa satış salonunda tekstil firması yetkililerinin ilgisine sunuldu.
Borsa Başkanı Şahin Bilgiç'in yönettiği elektronik satışta, Çukurova Pamuk Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK) Genel Müdürü Ahmet Durmuş Çakıcı, sezonun ilk pamuğunu kilogramı 50 liradan satın aldı.
Bilgiç, törende yaptığı konuşmada, elektronik ortamda sembolik bir satış gerçekleştirildiğini söyledi.
Pamuğun, bölge için önem arz ettiğini belirten Bilgiç, "Pamuk, Adana için de Türkiye için de stratejik bir ürün. Hükümetimiz de pamuğa teşvikleri arttırıyor." dedi.
Bilgiç, pamukta dışa bağımlılığın azaltılmasının önemine değinerek, "Ürünlerini satışa getiren üreticilerimizi tebrik ediyorum. Bu ürünleri bin bir zahmet ve emekle üretiyorlar. Pamuk son yıllarda yavaş yavaş artış gösteriyor. Bu sezon 400 bin dekar alanda ekimi gerçekleşiyor. Hükümetimizin destekleriyle artış devam edecek." diye konuştu.
AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru da kentin en önemli ve stratejik ürünlerinden pamuğun, ekonomiye katkısı için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Sezonun hayırlara vesile olmasını dileyen Doğru, "Üreticilerimizin pamuğa yönelmesini diliyorum. Hükümetimizin de pamuğa teşvikleri artıyor." dedi.
AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci de pamuğun artık çok daha gelişmiş teknolojiyle üretildiğini aktardı.
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