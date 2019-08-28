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Adana’da yılın ilk kütlü pamuk satışı yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 14:43 | Son Güncelleme

ADANA Ticaret Borsası'na 2 üretici tarafından getirilen 50’şer kilogram kütlü pamuk, açık artırmada kilosu 50 TL’den satıldı.

Adana’da yılın ilk kütlü pamuk satışı yapıldı

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA) ADANA Ticaret Borsası'na 2 üretici tarafından getirilen 50’şer kilogram kütlü pamuk, açık artırmada kilosu 50 TL’den satıldı.
Elektronik ortamda gerçekleşen satış işleminde, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nden Hasan Aslan ve Ali Kelküt’ün getirdikleri 50’şer kilogram pamuk için, alıcı firma yetkilileri ekran başında teklif sundu. Ticaret Borsası Başkanı Ali Bilgiç’in pamuğun ve emeğin değerini alması dileğiyle başlattığı 8 dakikalık ihalede, Çukobirlik Genel Müdürlüğü ve Duf Tarım İşletmeleri, sembolik olarak 50’şer TL ile pamukları satın aldı.
Açık arttırma öncesi konuşma yapan Ticaret Borsası Başkanı Ali Bilgiç, tüm ürünleri elektronik ortamda alıcı ve satıcıyla buluşturduklarını belirterek, “İlimizin ve bölgemizin sembolü olan pamuk ürünü, ülkemizin katma değeri yüksek en önemli stratejik ürünlerinden bir tanesidir. Adana Ticaret Borsası'nın işlem kayıtlarına göre 2016-2017 sezonunda kilosu yaklaşık 1,90 TL olan kütlü pamuk fiyatı, yaklaşık yüzde 80’lik artışla geçen sezon kilosu 3,40'tan alıcı buldu. Bu sezon girdi maliyeleri göz önünde bulundurularak, üreticiyi mağdur etmeyecek şekilde kütlü pamuk fiyatının oluşması, ülkemiz açısından stratejik öneme sahip olan pamuk için son derece önem arz etmektedir" dedi.
PATENT VE MARKA BAŞVURUSU
Bilgiç, Çukurova ve Adana denildiğinde akla ilk gelen ürünlerden olan, kentte 'beyaz' altın olarak nitelendirilen pamuğa, coğrafi işaret almak için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurduğunu anlatarak, "Başta Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Türk Patent ve Marka Kurumu yetkilerinin destekleri ile sürecin sonuna gelinerek, yakın zamanda ‘Çukurova pamuğu’na coğrafi işareti alacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını dilerim. 2019-2020 pamuk üretim sezonun üyelerimize, üreticilerimize ve sanayicilerimize bereketli ve bol kazançlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Sezonun ilk sembolik kütlü pamuk satışının ardından Çukobirlik Genel Müdürlüğü’nün de balya pamuk ihalesi yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Adana’da yılın ilk kütlü pamuk satışı yapıldıAdana’da yılın ilk kütlü pamuk satışı yapıldıAdana’da yılın ilk kütlü pamuk satışı yapıldıAdana’da yılın ilk kütlü pamuk satışı yapıldı

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