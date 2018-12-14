FİNANS

Adanalı gençlerin projesi, Çin’de dünya üçüncüsü oldu

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 16:13 | Son Güncelleme

Vodafone Vakfı’nın, “Yarını Kodlayanlar” projesi katılımcılarından, Adana Vakıfbank Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu “XSun Team” takımı, Çin’de düzenlenen MakeX Robotik Yarışması 2018 Dünya Finali’nde dünya üçüncüsü oldu.

Adanalı gençlerin projesi, Çin’de dünya üçüncüsü oldu

İstanbul, 14 Aralık (DHA) - Vodafone Vakfı’nın, “Yarını Kodlayanlar” projesi katılımcılarından, Adana Vakıfbank Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu “XSun Team” takımı, Çin’de düzenlenen MakeX Robotik Yarışması 2018 Dünya Finali’nde dünya üçüncüsü oldu.
Takım koçluğunu Abdurrahman Gündeşlioğlu ve Muhammet Yılmaz’ın yaptığı, Onur Ata Özyiğit ve Deniz Gündeşlioğlu’ndan oluşan “XSun Team”, 20 ülkeden 350 takımın katıldığı MakeX Robotik Yarışması 2018 Dünya Finali’nde 56 takımın yarıştığı “Junior High School” kategorisinde yarışmaya katıldı ve üçüncü olmayı başardı.
Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, teknoloji üretebilmek için dijital dünyanın dili olarak kabul edilen kodlamayı öğrenmek gerektiğini belirtti ve ekledi:
“Kodlama eğitimlerimizde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyorlar.
“Onlara yenilikçi düşünmenin kapılarını açıyoruz. Projemizi iki yıldır başarıyla sürdürüyoruz.
“Bu süreçte 12 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Yeni dönemde hedefimiz, 20 bin çocuğa daha ulaşmak.
“Bu hedefle, ‘Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’ ile yola çıktık. Köy köy, kasaba kasaba dolaşarak mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak istiyoruz.
“Bir yandan da projemizin meyve vermeye başladığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Proje katılımcılarımızdan, Adana Vakıfbank Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu ‘XSun Team’ takımı, Çin’de 20 ülkeden 350 takımın katılımıyla düzenlenen MakeX Robotik Yarışması 2018 Dünya Finali’nde kendi kategorisinde dünya üçüncüsü olarak bize büyük bir gurur yaşattı.
“Kendilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.”
Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, “‘Yarını Kodlayanlar’ ile bilişim odaklı dönüşümümüzü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz. Kodlama bilmek artık okuma yazma bilmek kadar önemli. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kodlamanın ders olarak yer almamasının önündeki en büyük engel, bunu verecek yetişmiş insan gücünün olmaması. Bunun için biz de projemiz kapsamında gençleri eğitiyoruz ve onlar da aldıkları eğitimi çocuklara ulaştırıyorlar. Yola çıkan ‘Yarını Kodlayanlar Kodlama Eğitim Tırı’mız ile birlikte ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde bu teknoloji eğitimlerine ulaşamayan çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz. Projemizin katılımcılarından ‘XSun Team’ takımı, Adana’da gerçekleştirdiğimiz kodlama eğitimlerimize katıldı, çocuk hackathon’unda başarılı bir çalışma gerçekleştirdi ve gönüllü öğretmenlerimiz aracılığı ile bu yarışmaya hazırlandı. Sistemli çalışarak ilerledikleri bu yolda kodlama ile aydınlık geleceğe ulaşacaklarını umuyoruz. Çin’deki finalde de ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek dünya üçüncüsü olmaları bizlere gurur veriyor. Kendilerini ve öğretmenlerini kutluyorum” dedi.
Vakıfbank Ortaokulu Müdürü Alper Teke de, “XSun Team takımımız 20 ülke ve 350 takım arasından finale kalmış olup, final müsabakalarında tam puan almış, ancak saniye farkıyla dünya üçüncüsü olmuştur. Okulumuz adına yarışan öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyor, Türkiye'yi ve Adanamızı en iyi şekilde temsil ettikleri için tebrik ediyorum” dedi. (Fotoğraflı)

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