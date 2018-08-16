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'Adanalılar 3 gün içinde 1 ton altın bozdurdu'

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 17:59 | Son Güncelleme

ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz ve altın bozdurulması için yaptığı çağrısının ardından kentte 3 gün içinde 1 tona yakın altının bozdurulduğunu belirtti.

'Adanalılar 3 gün içinde 1 ton altın bozdurdu'

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz ve altın bozdurulması için yaptığı çağrısının ardından kentte 3 gün içinde 1 tona yakın altının bozdurulduğunu belirtti. Başman, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla vatandaşa sattığımız altınlar bize tekrar geri döndü. Vatandaş esnafa altın almaya değil daha çok satmak için gelmeye başladı" dedi.
Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından vatandaşların hızla altın satışı yapmaya başladığını söyledi. 3 günde 1 ton civarında altının esnafa geri satıldığını belirten Başman, "Son 2 gündür bu durum yavaşlamaya başladı tabii ama asıl sebep yastık altındaki altının azalmasından kaynaklanıyor" diye konuştu.
DAHA FAZLA OLMALIYDI
Kentte 48 yıldır kuyumculuk yapan Necati Katlav (70), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına vatandaşların ciddi oranda uyduğunu belirtirken, "Gelip 30 gram, 100 gram altın satıyorlar. Kuyumcular da mümkün olduğunca bunları alıp, satış yapamadığından buradaki toptancılara gönderiyor. Toptancılar da İstanbul'a gönderip taze para geliyor. Günde 5-10 kişi geliyor. Bazıları fiyatları beğenmeyip geri dönüyor. Herkes benim kadar alsa zaten bir ton yapar. Adana 2.5 milyonluk bir şehir bin kişi 30 gram altın satsa 300 kilo yapar. Onun için bu fazla bir rakam değil. Daha fazla olmalıydı" diye konuştu.
ÇOĞU KİŞİYİ GERİ DÖNDERDİK
Kuyumcu Emir Karyağa (50) ise, Cumhurbaşkanının çağrısından sonra altının yükselmesiyle satışların bir anda durduğunu anlatırken, şunları söyledi:
"Fakat insanlar elindeki altınını bozdurmak için kuyumcuya hücum etti. Dolarını dövizciye bozdurdu. Yalnız bu durumda satmaya gelen devamlı halk kalabalıktı. Fakat almaya gelen yoktu. Ben satmalıyım ki gelen müşteriyi boş göndermeyim. Ama işlerimiz durduğu için etkilendik. Fiyatın daha da düşmesi hareketi arttırabiliyor. Bu nedenle satın alamadan çoğu kişiyi geri döndürmek zorunda kaldık. İstanbul'daki esnaflarla anlaştık. Biz satın alıp oraya gönderdik onlar paraya çevirdi.
BANKALARA SATANLAR DA OLDU
Kuyumcu esnafı Altay Arpağa (43) ise, Cumhurbaşkanının çağrısına vatandaşların altınlarını satarak karşılık verdiğinin altını çizerek, şunları söyledi:
"Bankalara satanlar da oldu. Alım olacağında bankanın satma durumu olmayınca genellikle bizleri tercih ediyorlar. Altının birden arttığı dönemde 20 kiloya yakın altın satın aldık. Bu çağrıdan sonra satış daha da arttı. Milli duygular nedeniyle mi oldu bilmiyorum ama insanlar herhalde altının tavan yaptığından dolayı satmak istedi dolardaki gibi. Şu an satışlar bayağı aşağı düştü. Ancak insanlar ister istemez alım yapıyor. Hem mecburiyetten hem de düşüş olduğu için kenara atmak istiyor."

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'Adanalılar 3 gün içinde 1 ton altın bozdurdu''Adanalılar 3 gün içinde 1 ton altın bozdurdu''Adanalılar 3 gün içinde 1 ton altın bozdurdu'

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