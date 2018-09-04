Adana'nın ihracat rakamlarındaki düşüş göstergesinin 1 milyon dolar olduğunu kaydeden Menevşe, bunun ülke ihracat rakamlarına göre daha pozitif şekilde gerçekleştiğini, ihracat şampiyonu otomotivin geçen ay 9 günlük bayram tatiline rağmen, ihracatta güçlü performansına devam ettiğini vurguladı.

Ağustos ayında 9 günlük bayram tatiline rağmen, ihracatın güçlü performansına devam ettiğini vurgulayan Menevşe, ihracatın gerilemesinin uzun bayram tatili kaybı olarak okunması gerektiğini aktardı.

Menevşe, yaptığı yazılı açıklamada, ülke olarak ağustos ayında ihracatın, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak 12,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, ihracat rakamlarına ilişkin, "Adana'nın ihracat rakamlarından ümitliyiz. Geçen yılın aynı ayına göre, ağustos ayı ihracat sırlamasında Adana olarak sektörel bazda en fazla ihracatı, 32.8 milyon dolarla otomotiv sektörü yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Menevşe, şu görüşlerini paylaştı:

"Adana'nın ihracat rakamlarından ümitliyiz. Geçen yılın aynı ayına göre, ağustos ayı ihracat sırlamasında Adana olarak sektörel bazda en fazla ihracatı, 32.8 milyon dolarla otomotiv sektörü yaptı. Otomotiv sektörünü, 29.4 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri, 26.9 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Ülke olarak ağustos ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak 12,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın gerilemesini uzun bayram tatili kaybı olarak okumalıyız. Eylül ayında ağustos kaybını telafi ederek, ihracatın tekrar hızlı artış eğilimine gireceğini göreceğiz."

Menevşe, Türkiye olarak cari açık sorunu yaşandığını, bu problemin üretim, tasarruf ve ihracatla aşılabileceğini bildirdi.

