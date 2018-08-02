FİNANS

Adana'nın ihracatı temmuzda yüzde 27,4 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 12:52 | Son Güncelleme

Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe: - "Adana'nın ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,4 artarak 160,3 milyon dolara ulaştı"

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, temmuz ayında kentten yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,4 artarak 160,3 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Menevşe, yaptığı yazılı açıklamada, kentin sanayi üretiminde iyi gittiğini ve bu alandaki ihracatın artmaya başladığını belirtti.

Adana'da, ilk beş ihracatçı sektörün tekstil ve ham maddeleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, hazır giyim ve konfeksiyon ile su ürünleri ve mamulleri olduğu aktaran Menevşe, şunları kaydetti:

"Adana ihracatta 11'inci sırada bulunuyor. Sıralamadaki yerimizi yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Adana Ticaret Odası olarak üyelerimizin ihracat yapmaları için yoğun destek veriyoruz. Odamızda başlattığımız ihracat hamlesine ilişkin çalışmaları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Adana hak ettiği 'sanayici ve ihracatçı şehir' unvanına geri dönüyor. Adana'nın ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,4 artarak 160,3 milyon dolara ulaştı. Ocak-temmuz döneminde ise yüzde 15,9 artarak 1 milyar 112 milyon dolar oldu."

Menevşe, firmaların ihracatla büyüyebileceklerini belirterek "Uluslararası alıcı, ihracatçıyı daha yüksek standartlarda ürün hazırlamaya yönlendirir, üreticiyi daha fazla zorlar. Bu da beraberinde rekabet gücünü getirir. İhracat yapan şirketler iç piyasa şoklarından daha az etkilenirler." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Atila Menevşe ihracat

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