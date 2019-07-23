FİNANS

Adel Kalemcilik'ten Ar-Ge atılımı

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 13:52 | Son Güncelleme

Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler: - "Adel Kalemcilik olarak Ar-Ge merkezinde inovasyonun sürekliliğini sağlayacak parlak beyinler yetiştirmeye, ürün ve hizmetlerin gelişimini sürdürmesi için yatırım yapmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Adel Kalemcilik, 50 yıllık tecrübesinden aldığı güçle inovasyon çalışmalarına hız vermek amacıyla Ar-Ge Merkezi kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye yazım, çizim, boyama ürünleri pazarı kuruluşu Adel Kalemcilik, 50. yılında hayata geçirdiği Ar-Ge Merkezi ile sektördeki yenilikçi çalışmalarına daha güçlü şekilde devam ediyor.

Kurulduğu günden bugüne kadar yaptığı çalışmaları, kalite anlayışı ve sürdürülebilirlik politikaları ile Türkiye’de kırtasiyecilik sektörünün nabzını tutan şirket, Ar-Ge merkezi ile sektörün değişimi ve gelişimi için öncü olmaya devam etmeyi amaçlıyor.

- Uluslararası standartlara uygun süreç yönetimi

Verilen bilgiye göre, kırtasiye sektöründe, tüketici trendlerinin takibi ve inovasyon çalışmalarının artırılması hedefiyle Ar-Ge merkezini kuran Adel Kalemcilik, bu kapsamda Ar-Ge ekibini büyüterek yeni uzmanlık alanları yaratıyor.

Toplam 320 metrekarelik alana sahip Ar-Ge merkezinde, analiz laboratuvarı, üretim laboratuvarı, ürün güvenliği ve regülasyonu laboratuvarı, yaşlandırma analizleri laboratuvarı, yıkama odası gibi farklı laboratuvarlar yer alıyor. Son teknolojilerle donatılmış alanda, yaklaşık 45 test cihazı ve 10 farklı yazılım bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler, şunları kaydetti:

"Teknolojinin hızla geliştiği, rekabetin giderek yükseldiği günümüzde kullanıcılara yenilikçi bir anlayış sunmak, ürün ve hizmet kalitesini artırmak şirketlerin ve doğrudan ülkemizin gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Adel Kalemcilik olarak biz de 50 yıldır gelecek nesillere ve ülkemize olan sorumluluğumuzun bilincinde hareket ederek gelişmeye ve üretmeye devam ediyoruz. Bu anlayışla, Ar-Ge merkezimizi hayata geçirerek, ulusal ve uluslararası iş birlikleri planladık ve yürütmeye başladık. Ulusal destekli TÜBİTAK projelerimizin ve patent çalışmalarımızın sayısını artırdık. Uzman kadromuzun artışı ile beraber sektörde tüketici trendlerini daha derin takip edebilmeyi ve inovasyon çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyoruz."

- "Ar-Ge merkezinde 77 yeni proje hayata geçiriliyor"

Evrim Hizaler, hayallerini şekillendirip renklendirerek "iz bırakmak isteyen herkesin hayatında olma" vizyonları ile yeni ürünlerini tasarlayıp tüketicilerin beğenisine sunduklarını belirterek, tüm üretim ve tasarım süreçlerinde değişen tüketici davranışlarını, sektör dinamiklerini ve trendleri yakından takip ettiklerini, kullanıcının zevkini ve kullanım rahatlığını ön planda tuttuklarını vurguladı.

Yenilikçiliğin temel değerlerinden biri olduğunu belirten Hizaler, bu doğrultuda, yalnızca tasarım ve Ar-Ge konularına değil, sektördeki iş yapış biçimlerine de yenilikçi yaklaşımlar getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Hizaler, yürürlükte olan ve gerçekleştirmeyi hedefledikleri 77 aktif proje olduğunu belirterek, Adel Kalemcilik olarak, Ar-Ge merkezinde inovasyonun sürekliliğini sağlayacak parlak beyinler yetiştirmeye, ürün ve hizmetlerin gelişimini sürdürmesi için yatırım yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

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Adel Kalemcilik Evrim Hizaler

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